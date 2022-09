Tuto: une appli simple Android sans Studio

L’objectif de ce tutoriel est de vous apprendre à développer une première application Android simplement avec les outils de bases et sans installer Visual Studio. Avec quelques modifications, ce procédé peut même être utilisé pour compiler une application Android depuis le smartphone lui-même, via termux. Mais nous supposerons ici que vous disposez d’un PC sous linux, d’une distribution dérivée de debian (comme Ubuntu, antiX, MX17…).

Parce que Visual Studio est un très bon outil, mais c’est aussi un outil extrèmement lourd et qui ne convient pas à toutes les configurations. En comparaison, le procédé proposé ci-dessous est très léger et surtout la compilation est très rapide. Il vous permet également d’utiliser votre éditeur de texte préféré, comme Vim par exemple :-) Enfin, la plupart des autres tutos de développement android s’appuient sur Vistual Studio; il est donc bienvenue de montrer des solutions alternatives.

Parce qu’il existe déjà de nombreux tutos en anglais, et que les tutos en français favorisent le renforcement de la communauté francophone de développement.

Vous devez disposer d’un ordinateur sous Linux, si possible d’une distribution dérivée de debian (Ubuntu, AntiX, MX17…) et d’un smartphone/tablette sous Android pour tester votre programme.

# il faut la jdk-7 ou plus

Vérifiez que les commandes javac et jar fonctionnent bien.

Notez dans ce fichier que vous devez indiquer le package choisi, puis le nom de l’application deux fois dans activity. Vous pourrez y ajouter les permissions dont vous aurez besoin, si vous voulez par exemple accéder à internet, etc.

On y trouve aussi le nom de l’icone qui représentera votre programme. Il nous faut donc aussi créer cette icone. Pour faire vite, vous pouvez simplement créer (avec gimp par exemple) un fichier image PNG de 144x144 pixels et le recopier dans: